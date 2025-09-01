Colón Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 14:28

MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza de Colón

MINGOB informó que comenzaron los trabajos de demolición en el Centro Nueva Esperanza de Colón, como parte de las acciones para mejorar el sistema penitenciario

MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza

MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza

@MINGOB
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) confirmó este lunes el inicio de los trabajos de demolición de estructuras dentro del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón.

MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962593170564210891&partner=&hide_thread=false

La medida forma parte del plan de transformación del sistema penitenciario, que busca garantizar mejores condiciones de seguridad y rehabilitación.

Aunque no se detalló la magnitud de las estructuras a remover, el MINGOB destacó que los trabajos se ejecutan bajo los lineamientos establecidos para modernizar la infraestructura carcelaria del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

UDELAS gradúa a más de 300 estudiantes de Veraguas

MIDA realiza jornada de capacitación en Panamá Oeste para reforzar la sanidad animal

Aeropuerto de Tocumen sube a calificación 'A' por S&P

Recomendadas

Más Noticias