MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza de Colón

El Ministerio de Gobierno ( MINGOB ) confirmó este lunes el inicio de los trabajos de demolición de estructuras dentro del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962593170564210891&partner=&hide_thread=false El @MinGobPma informó que han dado inicio los trabajos de demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza de Colón. pic.twitter.com/p6nruhP2Gv — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2025

La medida forma parte del plan de transformación del sistema penitenciario, que busca garantizar mejores condiciones de seguridad y rehabilitación.

Aunque no se detalló la magnitud de las estructuras a remover, el MINGOB destacó que los trabajos se ejecutan bajo los lineamientos establecidos para modernizar la infraestructura carcelaria del país.