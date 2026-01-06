Panamá Nacionales -

Ministra de Educación se refiere a agresión por parte de exfuncionaria contra una colaboradora

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo referencia a la agresión por parte de una exfuncionaria contra una colaboradora en la Dirección Regional de Panamá Centro. “Llegó con un producto, que dicen que es corrosivo, a hacerle daño a la persona de Recursos Humanos de Panamá Centro… logró impactarle el cuerpo, la funcionaria está hospitalizada. Llamamos a la Policía, la señora está detenida” detalló. También habló sobre el caso denunciado en el Instituto Nacional.