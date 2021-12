Ministro Sucre señala que a fin de año prevén suspender la parte administrativa del estado de emergencia

Cabe señalar que en el Gobierno de Panamá decretó el estado de emergencia a partir del 13 de marzo de 2020 a través de Resolución de Gabinete N° 11.

El ministro indicó, además que si bien hasta el momento no han detectado ningún caso con la variante Ómicron, no pueden asegurar que no esté ya rotando en Panamá.