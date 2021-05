Minsa dice estar abierto al diálogo con los laboratoristas tras advertencia de paro

El Ministerio de Salud ( Minsa ) de Panamá dijo respetar las acciones que puedan tomar los gremios sanitarios, no obstante calificó de no necesario el "movimiento de fuerza" de los laboratoristas clínicos, quienes solicitan se cumplan los acuerdos pactados y se les haga el pago de salarios adeudados.

Esto luego que el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá convocó a un paro de labores a nivel nacional para este lunes 24 de mayo. Advirtieron que sería prorrogable de no lograr los objetivos.

Minsa llama a laboratoristas clínicos al diálogo

De acuerdo con el Minsa, las puertas del dialogo siempre están abiertas, pero los laboratoristas explicaron que pese a sostener encuentros en varias ocasiones, no han logrado solucionar los problemas que arrastran desde hace seis años.

El doctor Alessandro Ganci, asesor del despacho Superior del Minsa, explicó que los acuerdos de horarios, reconocimiento de maestrías, pago de bioriesgo y vigencias expiradas, se realizaron en el año 2015 y 2016, a los cuales no se les asignó presupuesto.

Respecto a los pagos adeudados a colaboradores que han trabajado durante la pandemia, dijo que "se ha realizado un esfuerzo enorme para llevar las finanzas del Estado y pagar las vigencias expiradas, las cuales en un 90% han sido pagadas".

"Este movimiento de fuerza no tiene ninguna necesidad en estos momentos, ya que reiteramos que las puertas del Ministerio de Salud siempre han estado abiertas para dialogar, así lo hemos demostrado, nos sentaremos y conversaremos y esperemos llegar a un acuerdo", sostuvo Ganci del Minsa.

Agregó que “se está pidiendo que el ajuste sea por sueldo y no por sobre sueldo, lo que involucra la creación de nuevos cargos y por lo tanto, no se pueden pagar retroactivos sobre eso, mientras no existan los cargos nuevos bien definidos”.

Sobre el tema de postgrados, maestrías y otros títulos, dijo que se necesita el perfil de cargo, el cual se analiza con el grupo de laboratoristas, a los que les falta entregar cierta documentación y terminar de definir junto con la dirección de Recursos Humanos los acuerdos pertinentes para la creación de estos cargos nuevos.

Añadió que existe una cláusula en estos convenios que dice que toda persona que tenga estudios de posgrado, debe ejercerlo, por lo cual se debe realizar la verificación de que se esté ejerciendo, dijo Ganci.

De acuerdo con los parámetros del paro, sólo se procesarán muestras de cuartos de urgencias y áreas críticas, y en los bancos de sangre se deberán seguir haciendo los procedimientos para envío de unidades de sangre a los pacientes que así lo requieran, y se deben procesar las muestras de hisopado nasofaríngeo para pruebas de COVID-19.