MINSA inspecciona puestos de comida en los desfiles patrios

El Ministerio de Salud (MINSA) desplegó equipos de salud e inspección en las diferentes rutas de los desfiles patrios para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en los puestos de venta de alimentos.

Estas acciones buscan proteger la salud de la población y asegurar que los alimentos que se expendan durante las festividades cumplan con las condiciones higiénicas adecuadas.

MINSA inspecciona puestos de comida durante los desfiles patrios

Equipos de salud e inspección del @MINSAPma realizan verificaciones en los puestos de venta de comida ubicados en las diferentes rutas de los desfiles patrios, para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. pic.twitter.com/4ZmpZgtUvn — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2025

Durante las inspecciones, el personal del MINSA revisa la manipulación de alimentos, conservación de productos perecederos, limpieza de utensilios y uso de indumentaria adecuada por parte de los vendedores.

La institución reiteró su llamado a los expendedores a mantener buenas prácticas de higiene y a los asistentes a los desfiles a consumir alimentos en puestos autorizados.