MITRADEL impulsa jornada de conexión laboral para mujeres

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá ( MITRADEL ) desarrolla una jornada de conexión laboral dirigida a mujeres con el objetivo de orientarlas sobre cómo aplicar a distintas ofertas de empleo.

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MITRADEL capacita a mujeres para acceder a empleo

El MITRADEL puso en marcha en el Parque Omar una jornada de capacitación laboral dirigida a 200 mujeres de diversas partes del país, con el propósito de brindar herramientas que les permitan acceder a oportunidades de trabajo.

La actividad forma parte del programa “Mujer que Trabaja, Panamá que Avanza”, impulsado por la Dirección de Empleo del ministerio. Durante la jornada, las participantes reciben orientación sobre el uso de la bolsa de empleo y cómo aprovechar las vacantes disponibles.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que la iniciativa busca fortalecer la participación femenina en el mercado laboral y enseñar a las participantes cómo prepararse para los procesos de contratación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033609838907822520?s=20&partner=&hide_thread=false Una jornada de conexión laboral que beneficiará a 200 mujeres para saber cómo aplicar a las distintas ofertas de empleo, se desarrolla en el Parque Omar, con la coordinación del @MitradelPma. pic.twitter.com/JaM87O5j3y — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

MITRADEL orienta sobre entrevistas y hoja de vida

En el marco de esta jornada, el MITRADEL también capacita a las asistentes en aspectos clave para la búsqueda de empleo, como la elaboración de la hoja de vida, la preparación para entrevistas laborales y la comunicación con posibles empleadores.

Las autoridades destacaron que una hoja de vida bien estructurada y una buena primera impresión pueden marcar la diferencia al momento de aspirar a un puesto de trabajo.

Según la ministra Muñoz, las empresas no solo valoran la formación académica, sino también la actitud, las ganas de aprender y de trabajar, factores que pueden influir en la decisión de contratación.