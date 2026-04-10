Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 13:46

MOP anuncia trabajos viales en Colón: cierres en 4 Altos y construcción de puente

Trabajos del MOP en Colón iniciarán el 13 de abril con cierres en 4 Altos y construcción de un puente. Conoce rutas alternas y horarios.

MOP anuncia trabajos viales en Colón

MOP anuncia trabajos viales en Colón

@bomberoscolon
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el inicio de trabajos de rehabilitación vial en la Rotonda de 4 Altos, a partir del lunes 13 de abril. Las obras se desarrollarán de forma progresiva en aproximadamente 14 kilómetros de vías en la ciudad de Colón.

Entre las principales calles a intervenir se encuentran:

  • Avenida Randolph (Hamad Miguel Waked)
  • Vía Bolívar
  • Aminta Meléndez
  • Accesos al Casco Antiguo de Colón

Contenido relacionado: Obras en Cuatro Altos iniciarán este 13 de abril con intervención en la rotonda

Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y tendrán una duración estimada de cuatro meses.

Habrá cierres parciales por el MOP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042669563012128842?s=20&partner=&hide_thread=false

El MOP informó que durante la ejecución de las obras se implementarán cierres parciales de vías, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de rodadura.

El área contará con señalización preventiva y personal de control de tránsito, por lo que se recomienda a los conductores seguir las indicaciones en sitio.

Construcción de puente en Nuevo México

Adicionalmente, la entidad anunció la construcción de un puente vehicular en la vía que conecta la entrada a Nuevo México No. 1 con la salida hacia Irving Saladino.

Este proyecto se desarrollará desde el 13 de abril hasta el 15 de julio de 2026.

Cierres totales y rutas alternas

Durante la construcción del puente se aplicarán cierres viales totales en el área.

Como rutas alternas, el MOP recomienda utilizar:

  • Entrada de Sabanitas
  • Calle Las Tablitas
  • Conexión hacia la vía principal frente a Nuevo Colón
En esta nota:
Seguir leyendo

Puente de Las Américas seguirá bajo monitoreo por 7 días tras reapertura

MOP habilita el Puente de las Américas: ¿qué vehículos pueden transitar?

Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos, con restricción para camiones y buses grandes

Recomendadas

Más Noticias