MOP anuncia trabajos viales en Colón: cierres en 4 Altos y construcción de puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el inicio de trabajos de rehabilitación vial en la Rotonda de 4 Altos, a partir del lunes 13 de abril. Las obras se desarrollarán de forma progresiva en aproximadamente 14 kilómetros de vías en la ciudad de Colón.
- Avenida Randolph (Hamad Miguel Waked)
- Vía Bolívar
- Aminta Meléndez
- Accesos al Casco Antiguo de Colón
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Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y tendrán una duración estimada de cuatro meses.
Habrá cierres parciales por el MOP
El MOP informó que durante la ejecución de las obras se implementarán cierres parciales de vías, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de rodadura.
El área contará con señalización preventiva y personal de control de tránsito, por lo que se recomienda a los conductores seguir las indicaciones en sitio.
Construcción de puente en Nuevo México
Adicionalmente, la entidad anunció la construcción de un puente vehicular en la vía que conecta la entrada a Nuevo México No. 1 con la salida hacia Irving Saladino.
Este proyecto se desarrollará desde el 13 de abril hasta el 15 de julio de 2026.
Cierres totales y rutas alternas
Durante la construcción del puente se aplicarán cierres viales totales en el área.
Como rutas alternas, el MOP recomienda utilizar:
- Entrada de Sabanitas
- Calle Las Tablitas
- Conexión hacia la vía principal frente a Nuevo Colón