MOP anuncia trabajos viales en Colón: cierres en 4 Altos y construcción de puente

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció el inicio de trabajos de rehabilitación vial en la Rotonda de 4 Altos, a partir del lunes 13 de abril. Las obras se desarrollarán de forma progresiva en aproximadamente 14 kilómetros de vías en la ciudad de Colón.

Entre las principales calles a intervenir se encuentran:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Avenida Randolph (Hamad Miguel Waked)

Vía Bolívar

Aminta Meléndez

Accesos al Casco Antiguo de Colón

Contenido relacionado: Obras en Cuatro Altos iniciarán este 13 de abril con intervención en la rotonda

Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y tendrán una duración estimada de cuatro meses.

Habrá cierres parciales por el MOP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042669563012128842?s=20&partner=&hide_thread=false Los trabajos de rehabilitación vial en la Rotonda de 4 Altos, en la ciudad de Colón, iniciarán a partir del próximo lunes 13 de abril, y se extenderán progresivamente a lo largo de aproximadamente 14 kilómetros de vías, así lo anunció este viernes el @MOPPma.



Detalla que las… pic.twitter.com/wVEqeRWTJ6 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

El MOP informó que durante la ejecución de las obras se implementarán cierres parciales de vías, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de rodadura.

El área contará con señalización preventiva y personal de control de tránsito, por lo que se recomienda a los conductores seguir las indicaciones en sitio.

Construcción de puente en Nuevo México

Adicionalmente, la entidad anunció la construcción de un puente vehicular en la vía que conecta la entrada a Nuevo México No. 1 con la salida hacia Irving Saladino.

Este proyecto se desarrollará desde el 13 de abril hasta el 15 de julio de 2026.

Cierres totales y rutas alternas

Durante la construcción del puente se aplicarán cierres viales totales en el área.

Como rutas alternas, el MOP recomienda utilizar: