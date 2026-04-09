Colón Nacionales -  9 de abril de 2026 - 17:37

Obras en Cuatro Altos iniciarán este 13 de abril con intervención en la rotonda

El MOP indicó que el proyecto en los Cuatro Altos beneficiará a miles de usuarios diariamente y tendrá un tiempo estimado de ejecución de entre 3 y 4 meses.

Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante inspección en los Cuatro Altos.

Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante inspección en los Cuatro Altos.

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

Con el fin de mejorar la red vial en la provincia de Colón, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) iniciará este lunes 13 de abril el Plan de Rehabilitación en el sector de Cuatro Altos.

Elvin Ábrego, director regional del MOP, coordinó la logística junto a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la concesionaria Madden-Colón y empresas contratistas para organizar el flujo vehicular durante las obras.

Detalles de los trabajos en los Cuatro Altos

  • Intervención en la rotonda: Se demolerá el material deteriorado para reponerlo con concreto de alta resistencia 650.
  • Gestión del tráfico: Se intervendrá el carril interno de la rotonda, mientras que el carril externo permanecerá habilitado para la circulación.
  • Fase nocturna: Tras finalizar en la rotonda, se realizará el perfilado y la colocación de asfalto en horario nocturno. La obra abarca 95.000 metros cuadrados de perfilado, equivalentes a unas 13.000 toneladas de asfalto.

Este proyecto, que beneficiará a miles de usuarios diariamente, tendrá un tiempo estimado de ejecución de entre 3 y 4 meses.

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