Obras en Cuatro Altos iniciarán este 13 de abril con intervención en la rotonda

El @MOPPma informó que se coordinan los preparativos para iniciar el plan de rehabilitación vial en Los 4 Altos.



Los trabajos incluyen la reposición de losas en la rotonda y trabajos de perfilado y asfaltado.



Las labores se ejecutarán por etapas para mantener el tránsito. Esta… pic.twitter.com/4q754pgRdq