"No es cierto que la Antai nos puso una multa", Héctor Valdés Carrasquilla

Alcalde de San Miguelito asegura que ya trabajan en veredas de la calle Turín

"No es cierto que nos pusieron la multa, aunque existe un recurso sancionador, cuando nos enviaron la notificación nosotros presentamos nuestra reconsideración... Yo cre oque la Antai se adelantó un poco en emitir un criterio que no debió de hacerlo... A mi me cabe un recurso de apelación... ese proceso sancionado no está en firme", indicó Valdés Carrasquilla.

El alcalde admitió que la Antai le hizo unas recomendaciones sobre la publicación de la información de los meses de diciembre y enero, pero señaló que esos meses fueron irregulares por la pandemia, pero los siguientes meses están completos con la información en la web del municipio que incluye información sobre la planilla y las compras de esta alcaldía.

El líder de esta comuna adelantó que después de esta alcaración se hará el enlace con la directora de la Antai para entregarle una nota en la que le adelantarán conceptos sobre este municipio para que la funcionara tenga en firme.

Valdés Carrasquilla aseguró que la alcaldía de San Miguelito cumple en un 100% con el compromiso de transparencia en el manejo de la información.