Nuevo llamado del Suntracs "es una paralización que no está amparada por la ley", afirma ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, dijo que la nueva convocatoria del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), no corresponde a un llamado a huelga toda vez que no hay un conflicto laboral, y que realmente es una "paralización" que no está amparada por la ley.