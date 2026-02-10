Panamá Entrevistas - 10 de febrero de 2026 - 08:18
"Para mí el Suntracs no existe": José Luis Andrade, ministro del MOP
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que algunos líderes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) insisten en amenazar a los demás trabajadores, y por ello ayer se paralizó gran parte del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal. Explicó que existen 39 licitaciones, y 25 obras que han arrancado en el país, entre estas los puentes del cruce de Balboa y la avenida 3 de Noviembre.