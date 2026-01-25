Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, habló en Cara a Cara sobre el proyecto de ampliación del Corredor de las Playas y la variante Campana en Panamá Oeste. También informó que los proyectos viales que se ejecutarán en 2026 ya han sido licitados 30 y están por licitar 7, los cuales generarán 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos. Además, ofreció detalles de cómo avanzan las obras bajo la figura de APP.