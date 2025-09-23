Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 13:23

Ocean Fest Panamá 2025 educa sobre reciclaje y sostenibilidad en Bella Vista

El Ocean Fest Panamá 2025 reunió a familias, emprendedores y empresas en el Parque Andrés Bello para promover el reciclaje, la economía circular y el cuidado de los océanos.

Ocean Fest Panamá 2025 

Ocean Fest Panamá 2025 

El pasado 20 de septiembre, el Parque Andrés Bello fue escenario del Ocean Fest Panamá 2025, organizado por la Cámara de Reciclaje de Panamá junto con la Junta Comunal de Bella Vista. El evento buscó educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje, la sostenibilidad y el cuidado de los océanos.

Empresas y miembros de la Cámara, como Leafsinc, Compostniendo el Planeta, Ecoplastic, Trashforma, Recimetal, Panama Compost y Meg Solutions, ofrecieron espacios interactivos para promover la economía circular en Panamá.

Ocean Fest Panamá 2025 promueve educación ambiental en Bella Vista

IMG_0887

Actividades destacadas del Ocean Fest

  • Drive-thru de reciclaje: Se recuperaron 260 kg de vidrio, 10 kg de latas, 45 kg de plástico y 70 kg de cartón, generando un impacto positivo equivalente a 90 km de recorrido de un automóvil evitados, 1,766.7 litros de agua ahorrados y 1.19 árboles preservados.
  • Zona de economía local: Emprendedores ofrecieron comida, bebidas, artesanías, bisutería, miel y productos saludables, fomentando el consumo responsable.
  • Actividades recreativas: Clases de zumba e inflables para niños.
  • Taller de reutilización creativa: Los asistentes elaboraron mini terrarios con tapas plásticas.
  • Estación de Cervecería Nacional: Juegos didácticos y mocktails gratuitos para los visitantes.
IMG_0881

La Cámara de Reciclaje destacó que “Ocean Fest busca llevar la educación ambiental a toda la comunidad de forma dinámica, divertida y accesible para niños y adultos, replicando este tipo de iniciativas en todo el país”. La Cámara de Reciclaje destacó que “Ocean Fest busca llevar la educación ambiental a toda la comunidad de forma dinámica, divertida y accesible para niños y adultos, replicando este tipo de iniciativas en todo el país”.

El evento demostró que la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil es clave para avanzar hacia un Panamá más limpio y sostenible, mostrando que la educación ambiental puede ser divertida y transformadora.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá se prepara para la entrega de calcomanías de octubre 2025

ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

Panamá Black Weekend 2025 será del 3 al 5 de octubre con descuentos de hasta 70%

Recomendadas

Más Noticias