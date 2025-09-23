Ocean Fest Panamá 2025 educa sobre reciclaje y sostenibilidad en Bella Vista

El pasado 20 de septiembre, el Parque Andrés Bello fue escenario del Ocean Fest Panamá 2025 , organizado por la Cámara de Reciclaje de Panamá junto con la Junta Comunal de Bella Vista. El evento buscó educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje, la sostenibilidad y el cuidado de los océanos.

Empresas y miembros de la Cámara, como Leafsinc, Compostniendo el Planeta, Ecoplastic, Trashforma, Recimetal, Panama Compost y Meg Solutions, ofrecieron espacios interactivos para promover la economía circular en Panamá.

Actividades destacadas del Ocean Fest

Drive-thru de reciclaje: Se recuperaron 260 kg de vidrio, 10 kg de latas, 45 kg de plástico y 70 kg de cartón , generando un impacto positivo equivalente a 90 km de recorrido de un automóvil evitados, 1,766.7 litros de agua ahorrados y 1.19 árboles preservados .

Se recuperaron , generando un impacto positivo equivalente a . Zona de economía local: Emprendedores ofrecieron comida, bebidas, artesanías, bisutería, miel y productos saludables, fomentando el consumo responsable.

Emprendedores ofrecieron comida, bebidas, artesanías, bisutería, miel y productos saludables, fomentando el consumo responsable. Actividades recreativas: Clases de zumba e inflables para niños.

Clases de zumba e inflables para niños. Taller de reutilización creativa: Los asistentes elaboraron mini terrarios con tapas plásticas.

Los asistentes elaboraron mini terrarios con tapas plásticas. Estación de Cervecería Nacional: Juegos didácticos y mocktails gratuitos para los visitantes.

La Cámara de Reciclaje destacó que "Ocean Fest busca llevar la educación ambiental a toda la comunidad de forma dinámica, divertida y accesible para niños y adultos, replicando este tipo de iniciativas en todo el país".

El evento demostró que la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil es clave para avanzar hacia un Panamá más limpio y sostenible, mostrando que la educación ambiental puede ser divertida y transformadora.