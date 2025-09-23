Ocean Fest Panamá 2025 educa sobre reciclaje y sostenibilidad en Bella Vista

El pasado 20 de septiembre, el Parque Andrés Bello fue escenario del Ocean Fest Panamá 2025, organizado por la Cámara de Reciclaje de Panamá junto con la Junta Comunal de Bella Vista. El evento buscó educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje, la sostenibilidad y el cuidado de los océanos.
Ocean Fest Panamá 2025 promueve educación ambiental en Bella Vista
Actividades destacadas del Ocean Fest
- Drive-thru de reciclaje: Se recuperaron 260 kg de vidrio, 10 kg de latas, 45 kg de plástico y 70 kg de cartón, generando un impacto positivo equivalente a 90 km de recorrido de un automóvil evitados, 1,766.7 litros de agua ahorrados y 1.19 árboles preservados.
- Zona de economía local: Emprendedores ofrecieron comida, bebidas, artesanías, bisutería, miel y productos saludables, fomentando el consumo responsable.
- Actividades recreativas: Clases de zumba e inflables para niños.
- Taller de reutilización creativa: Los asistentes elaboraron mini terrarios con tapas plásticas.
- Estación de Cervecería Nacional: Juegos didácticos y mocktails gratuitos para los visitantes.
El evento demostró que la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil es clave para avanzar hacia un Panamá más limpio y sostenible, mostrando que la educación ambiental puede ser divertida y transformadora.