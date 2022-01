Odebrecht adeuda a Panamá pago de sanción por 18 millones de dólares correspondientes al 2021

"Estas retenciones se remiten al Tesoro Nacional, por ende en estos momento el Tesoro Nacional tiene estos $. 12 millones ya retenidos, en total la empresa (Odebrecht) ha pagado B/. 52,714,701 dólares con 27 centavos, pagos voluntarios $. 40 millones aproximadamente más la retención de $.12 millones, este es el total que se ha cobrado de la sanción pecuniaria a las empresas de Norberto Odebrecht Panamá y Norberto Odebrecht. El año que pasó 2021 se hizo la verificación preguntándole al Tesorero Nacional si la empresa había cumplido con el plazo de este año y recibimos la respuesta que no había hechos pagos correspondientes a este tenor. Los pagos que hizo que fue un pago en el mes de marzo se acreditó en esa audiencia al año 2019, sin disminuir o no tomándole el 5% con morosidad, pero se acreditó a ese año por ende este año no tenemos acreditado al pago del 31 de diciembre de 2021 cero, que no ha pagado, por ende debe lo correspondiente a este año los $.18,333,333.33 y ya el Ministerio Público solicitó la audiencia de control ante el juez de cumplimiento", destacó sobre este tema la fiscal Batista.