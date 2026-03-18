OEA impulsa desde Panamá acciones para estabilizar Haití

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, reafirmó el compromiso del país con el multilateralismo y la seguridad regional durante la inauguración de la conferencia de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) sobre la implementación de la seguridad marítima y portuaria en Haití.

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Durante su intervención, el viceministro destacó que Panamá acoge esta iniciativa como una muestra concreta de su compromiso con el sistema internacional basado en normas.

En representación del Gobierno Nacional, transmitió además el mensaje del presidente José Raúl Mulino, quien expresó su satisfacción por la realización del evento en el país. Guevara Mann subrayó que la estabilidad de Haití no es un tema aislado, sino un factor clave para la seguridad y la gobernanza en la región.

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Seguridad marítima como prioridad

El funcionario indicó que la conferencia busca avanzar en acciones concretas como:

Evaluar la situación actual en Haití

Identificar brechas en seguridad

Fortalecer la coordinación internacional

Asimismo, Panamá reiteró su disposición de seguir apoyando iniciativas que fortalezcan las capacidades institucionales haitianas, incluyendo el entrenamiento de su fuerza policial.

Apoyo internacional

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó que la seguridad marítima es fundamental para garantizar condiciones que permitan asistencia humanitaria y procesos democráticos.

El representante permanente de Haití ante la OEA, Jean Josué Pierre, advirtió que reforzar la seguridad fronteriza y marítima es vital frente al avance del crimen organizado.

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En tanto, la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, resaltó el papel de Panamá en la organización del evento y su compromiso con la estabilidad regional.

Espacio de cooperación

La conferencia, organizada por la OEA a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo, reúne durante dos días a autoridades, organismos internacionales y expertos.

El encuentro incluye sesiones de análisis, mesas de trabajo y la formulación de recomendaciones orientadas a fortalecer la cooperación internacional.

Se espera que al cierre se establezcan compromisos concretos y próximos pasos para reforzar la seguridad marítima y portuaria en Haití.