OEA reconoce a INDICASAT-AIP como Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT-AIP) fue reconocido por la Organización de Estados Americanos ( OEA ) como Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras, una distinción que posiciona a Panamá como referente regional en ciencia, innovación y desarrollo tecnológico.

Con este reconocimiento, el país pasa a formar parte de una red regional de centros de excelencia, orientada a impulsar la investigación científica, la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento entre las Américas.

Panamá fortalece su liderazgo científico en la región

De acuerdo con INDICASAT-AIP, esta designación representa mucho más que un reconocimiento institucional, ya que abre nuevas oportunidades de colaboración estratégica, generación de proyectos conjuntos y desarrollo de soluciones científicas con impacto regional.

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA) como Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras.

Con esta distinción Panamá pasa a integrar una red regional…



Con esta distinción Panamá pasa a integrar una red regional… pic.twitter.com/sFm9uwuUTA — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

"Más que un reconocimiento, este hito abre nuevas oportunidades para colaborar, intercambiar conocimiento y generar soluciones científicas con impacto regional, reafirmando el papel de Panamá como un actor clave en el desarrollo tecnológico de las Américas", destacó la institución.

Más de dos décadas de investigación científica

INDICASAT-AIP detalló que esta distinción es resultado del trabajo científico sostenido durante más de 20 años, desarrollado junto a su comunidad de investigadores, estudiantes y personal técnico, con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El reconocimiento de la OEA pone en valor los aportes del instituto en áreas clave de las tecnologías transformadoras, fortaleciendo la capacidad del país para innovar, formar talento humano y contribuir al desarrollo sostenible de la región.