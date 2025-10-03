Pacientes crónicos advierten riesgos por reducción de medicamentos con precios tope

La Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas expresó este jueves su preocupación por la decisión de reducir el listado de medicamentos con precios tope en Panamá, medida que consideran riesgosa y poco consultada.

Alexander Pineda, vocero de la federación, advirtió que eliminar productos del control de precios puede abrir la puerta a futuros incrementos: "El reducirlos y haber logrado que los precios bajen debe ser para sostenerlo. Empezar a eliminarlos porque bajaron los precios… ¿y si vuelven a tener un aumento? Entonces es muy delgada la línea de esta decisión", señaló.

Presupuesto limitado para medicamentos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974085874217300215&partner=&hide_thread=false “El llamado es a que los diputados hagan las recomendaciones necesarias para que el presupuesto del Ministerio de Salud tenga un mejor ajuste, donde pueda garantizarse que el renglón de medicamentos, el renglón de ambulancias, hay temas allí, no tenga esa distorsión con lo que se… pic.twitter.com/KaVp6buxl1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2025

Pineda también cuestionó la relación entre la reducción de precios y la disponibilidad presupuestaria para el próximo año.

"Te quedas mirando lo de las vistas presupuestarias y los recortes en los renglones de medicamentos. El mismo presupuesto no es cónsono con lo que se está gastando, hay menos para el próximo año, entonces ¿con qué irías a comprar estos medicamentos donde los estás comprando, donde se han hecho más baratos?", agregó.

Pacientes subrayan alerta para el sistema de salud

La federación insiste en que cualquier decisión sobre medicamentos de alto consumo debe tomarse con diálogo y previsión, para garantizar que los pacientes crónicos mantengan el acceso a tratamientos a precios asequibles.