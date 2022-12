"Panamá está preparada para posibles acciones", Boyd sobre cierre de operaciones comerciales de Minera Panamá

Ministro Alfaro explica resolución que ordena cierre de operaciones comerciales de Minera Panamá

“Panamá obviamente está preparada para todas las posibles acciones, pero continuamos tratando de firmar un acuerdo con alguna empresa en los términos y condiciones que consideremos que sean justos para el pueblo panameño, lo que no puede ocurrir es que tengamos una empresa que explote el cobre que cada vez es más finito no solo en Panamá , sino en el mundo y que cada vez hay más demanda, el precio va a continuar subiendo, que gracias a Dios tenemos cobre en Panamá, pero que la empresa explotadora no pague lo que nosotros consideramos es justo para el pueblo panameño”, sostuvo el ministro Alfaro.