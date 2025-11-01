Panamá Nacionales -

Panamá gana demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr

La demanda de arbitraje internacional presentada por Sacyr contra la República de Panamá por supuestos daños y perjuicios en el contrato de ampliación del Canal de Panamá, otorgado al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y liderado por la compañía española, fue desestimada por la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional. Sacyr deberá pagar la suma de $6,391,831.66 a la República Panamá en concepto de costos del arbitraje.