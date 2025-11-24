Panamá Nacionales -

Panamá lanza coalición para prevenir y detectar enfermedades respiratorias a tiempo

Ante el incremento de las enfermedades respiratorias en Panamá, las autoridades llevaron a cabo el lanzamiento de una coalición para prevenirlas y detectarlas a tiempo. El país prepara la campaña nacional 2025-2026 para combatir la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, las cuales se encuentran entre las principales causas de muerte global.