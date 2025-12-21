Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre justicia, represión de la delincuencia, trabajo y enfermedades respiratorias

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análsis sobre justicia, la represión de la delincuencia, trabajo y enfermedades respiratorias, entre otros temas, junto a Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo; Aurelio Barría, de la Cruzada Civilista; José Alejandro "Jackson" Rodríguez, cofundador de Ayudinga; Danilo Toro, sociólogo; Maritza Cedeño Vázquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados; Jaime Abad, abogado; Chanan Singh, abogado; Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; y Xavier Sáez- Llorens, infectólogo pediatra.