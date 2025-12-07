Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre transferencias a municipios, política y embarazo juvenil

En la edición de Debate Abierto de este domingo 7 de diciembre conversamos con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las transferencias de dineros a municipios y juntas comunales; y la situación fiscal del país. También abordamos junto al analista político Daniel Zovatto las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en medio de maniobras militares en el Caribe, las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y las elecciones en Honduras. Además, conversamos con Jennie Barb, de la Fundación Unidos por la Niñez; Jennifer Delgado Urueta, directora ejecutiva de Aplafa y la activista Lucy Córdoba sobre las estadísticas de embarazo adolescente en Panamá.