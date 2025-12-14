Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la situación de la mina, corrupción y basura en San Miguelito

Este domingo en Debate Abierto conversamos con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien explicó cómo se calcularon las regalías del material de la mina de Donoso, además de las exportaciones y TLC con Estados Unidos. Por otro lado, Roberto Troncoso, expresidente del Comité de los Derechos Humanos, Leah de Boersner, cofundadora de Espacio Cívico y Olga de Obaldía, de Libertad Ciudadana, se refieren a los últimos casos de corrupción en Panamá. También habla la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien detalla aspectos del nuevo contrato de recolección de basura. Además, el diputado Ernesto Cedeño se refiere a los nuevos casos de Descentralización paralela.