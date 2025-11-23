Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de elecciones internas de partidos, el salario mínimo y la ley antimafia

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón y el candidato a Secretario General del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Pedro Miguel González, se refirieron a las elecciones internas de sus partidos y la renovación de sus dirigencias. Por su parte la diputada de Vamos, Yarelis Rodríguez y el exdiputado Edison Broce, realizaron un balance del desempeño de la Asamblea Nacional. Por su parte, Rainero Cassoni, politólogo internacional, evaluó el panorama político. En otro tema, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, detallaron qué puntos se analizan en la Mesa de Salario Mínimo. Además, Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá (Conapol) y Luis Carlos Trejos, exsubdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), evaluaron la incidencia del crimen organizado sobre Panamá.