Panama Ports Company: Trabajadores portuarios expresan preocupación tras fallo sobre contrato

Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, trabajadores portuarios manifestaron su preocupación por la estabilidad laboral, en medio del proceso de transición anunciado por el Gobierno.

Trabajadores portuarios expresan preocupación

Reginaldo Chorche, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores, Estibadores, Verificadores y Operadores de los puertos de Balboa y Cristóbal (Sitevopbalcri), indicó que han sido informados por el Ministerio de Trabajo sobre un acercamiento con los gremios sindicales.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, trabajadores portuarios expresaron preocupación por su estabilidad laboral.

"Tenemos conocimiento por parte de la ministra de que los secretarios generales que pertenecemos a los sindicatos del hub portuario vamos a participar en una reunión el día de hoy", señaló Chorche. El sindicato agrupa a cerca de 1,500 trabajadores.

Diálogo con sindicatos

El dirigente sindical explicó que los trabajadores se mantienen atentos a los canales de diálogo con las autoridades, a la espera de mayores detalles sobre el alcance del fallo y las medidas que se adoptarán para garantizar la continuidad laboral durante el período de transición.

Gobierno reitera que no habrá despidos

Más temprano, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que no se producirán despidos como consecuencia de la decisión judicial, y aseguró que el proceso se llevará adelante de manera ordenada y responsable, priorizando la estabilidad de los trabajadores portuarios y la continuidad de las operaciones.

El fallo de la Corte ha generado un amplio debate nacional, tanto por su impacto jurídico y económico como por sus implicaciones laborales, mientras el Gobierno avanza en la definición del nuevo esquema de concesión portuaria.