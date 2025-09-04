Panamá Nacionales -

Panamá registra cerca de 10 mil casos de dengue este año

Panamá registra 9,791 casos de dengue este año, según el último informe emitido por el Ministerio de Salud (Minsa), siendo la región metropolitana la más afectada, seguido de San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Bocas del Toro, y Veraguas. Blas Armién, jefe de Epidemiología del Minsa, señaló que la participación comunitaria en la eliminación de los criaderos de mosquito es fundamental para controlar la enfermedad.