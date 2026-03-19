Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 16:46

MINSA lanza campaña "Mi compromiso, mi patio limpio" contra el dengue

El MINSA indicó que el objetivo central de la iniciativa es reducir drásticamente los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

El MINSA confirmó casos de dengue en el país.

El MINSA confirmó casos de dengue en el país.

@MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 19 de marzo, el Ministerio de Salud (MINSA) se lanzó oficialmente la campaña institucional y comunitaria “Mi compromiso, mi patio limpio”. El objetivo central de la iniciativa es reducir drásticamente los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, mediante un esfuerzo conjunto entre el sector público y la ciudadanía.

“Cada funcionario es un agente de cambio en su entorno laboral y en su comunidad. Queremos generar un efecto multiplicador, donde nuestras familias y vecinos vean en nosotros un modelo de prevención a seguir”, detalló el MINSA, Fernando Boyd Galindo.

Por su parte, la directora de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, explicó que la campaña exige acciones concretas y disciplina constante, bajo las siguientes líneas de acción:

  • En las instituciones: Mantener oficinas, áreas verdes y estacionamientos libres de criaderos de mosquitos.
  • En los hogares: aplicar con disciplina la fórmula de tapar, lavar, voltear y tirar.

“Como miembros del sector salud y de la Comisión Nacional de EGI-Arbovirosis, no podemos limitarnos a ser portavoces; debemos ser ejemplo”, enfatizó Iglesias.

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