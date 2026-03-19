MINSA lanza campaña "Mi compromiso, mi patio limpio" contra el dengue

Este jueves 19 de marzo, el Ministerio de Salud (MINSA) se lanzó oficialmente la campaña institucional y comunitaria “Mi compromiso, mi patio limpio”. El objetivo central de la iniciativa es reducir drásticamente los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, mediante un esfuerzo conjunto entre el sector público y la ciudadanía.
Por su parte, la directora de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, explicó que la campaña exige acciones concretas y disciplina constante, bajo las siguientes líneas de acción:
- En las instituciones: Mantener oficinas, áreas verdes y estacionamientos libres de criaderos de mosquitos.
- En los hogares: aplicar con disciplina la fórmula de tapar, lavar, voltear y tirar.
“Como miembros del sector salud y de la Comisión Nacional de EGI-Arbovirosis, no podemos limitarnos a ser portavoces; debemos ser ejemplo”, enfatizó Iglesias.