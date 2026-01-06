Panamá Nacionales -

Panamá remarca ante la OEA que no reconocerá a un régimen "autoritario e ilegítimo" en Venezuela

La embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Ana Irene Delgado, expresó este martes ante el Consejo Permanente de la OEA su preocupación por la evolución de la situación en Venezuela, y enfatizó que Panamá “no reconoce ni reconocerá un régimen de carácter autoritario e ilegítimo que mantiene al pueblo venzolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad más graves de nuestra región”.