Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 09:59

Paz y Salvo DGI 2026: cómo verificar y descargar el certificado en e-Tax 2.0

Conoce cómo solicitar y verificar el Paz y Salvo de la DGI en Panamá a través de e-Tax 2.0. Paso a paso para descargar el certificado tributario en línea.

DGI solicita a contribuyentes corregir errores o duplicidad en el RUC.

DGI solicita a contribuyentes corregir errores o duplicidad en el RUC.

DGI
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos (DGI), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el certificado oficial que acredita que el contribuyente no mantiene deudas tributarias y se encuentra al día con sus obligaciones fiscales ante el Estado panameño.

Este documento es requerido para múltiples trámites administrativos, incluyendo procesos notariales, bancarios y transferencias de bienes.

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¿Para qué sirve el Paz y Salvo?

Uno de los usos más frecuentes es el Paz y Salvo de finca, necesario para el traspaso de bienes inmuebles. También puede ser solicitado en procesos legales, comerciales y de actualización de registros fiscales. La DGI ha reiterado que este trámite es gratuito, siempre que el contribuyente no tenga deudas pendientes ni declaraciones omitidas.

Paso a paso para obtener el Paz y Salvo en e-Tax 2.0

El documento se puede gestionar en línea a través de la plataforma oficial de la DGI. Estos son los pasos:

  • Ingresar al portal oficial: dgi.mef.gob.pa
  • Seleccionar la opción e-Tax 2.0
  • Hacer clic en Iniciar sesión
  • Completar los datos de usuario: RUC y NIT
  • Ir a Declaraciones juradas y documentos
  • Seleccionar Solicitar Paz y Salvo
  • Hacer clic en Presentar
  • Acceder al número de documento (303XXXXXXXXX)
  • Verificar el documento en formato HTML o PDF
  • Descargar o imprimir el Paz y Salvo

La entidad recomienda mantener actualizada la información del contribuyente, especialmente el correo electrónico registrado, ya que es el principal medio de notificación del sistema.

Tipos de Paz y Salvo en la DGI

Además del certificado regular, existen otras modalidades:

  • Paz y Salvo Refrendado, utilizado cuando hay trámites o correcciones pendientes
  • Certificados para persona natural o jurídica
  • Paz y Salvo de finca, aplicado en trámites de propiedad inmobiliaria

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