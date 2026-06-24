Paz y Salvo DGI 2026: cómo verificar y descargar el certificado en e-Tax 2.0

El Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos (DGI), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el certificado oficial que acredita que el contribuyente no mantiene deudas tributarias y se encuentra al día con sus obligaciones fiscales ante el Estado panameño.
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¿Para qué sirve el Paz y Salvo?
Uno de los usos más frecuentes es el Paz y Salvo de finca, necesario para el traspaso de bienes inmuebles. También puede ser solicitado en procesos legales, comerciales y de actualización de registros fiscales. La DGI ha reiterado que este trámite es gratuito, siempre que el contribuyente no tenga deudas pendientes ni declaraciones omitidas.
Paso a paso para obtener el Paz y Salvo en e-Tax 2.0
El documento se puede gestionar en línea a través de la plataforma oficial de la DGI. Estos son los pasos:
- Ingresar al portal oficial: dgi.mef.gob.pa
- Seleccionar la opción e-Tax 2.0
- Hacer clic en Iniciar sesión
- Completar los datos de usuario: RUC y NIT
- Ir a Declaraciones juradas y documentos
- Seleccionar Solicitar Paz y Salvo
- Hacer clic en Presentar
- Acceder al número de documento (303XXXXXXXXX)
- Verificar el documento en formato HTML o PDF
- Descargar o imprimir el Paz y Salvo
La entidad recomienda mantener actualizada la información del contribuyente, especialmente el correo electrónico registrado, ya que es el principal medio de notificación del sistema.
Tipos de Paz y Salvo en la DGI
Además del certificado regular, existen otras modalidades:
- Paz y Salvo Refrendado, utilizado cuando hay trámites o correcciones pendientes
- Certificados para persona natural o jurídica
- Paz y Salvo de finca, aplicado en trámites de propiedad inmobiliaria