Persona trans que fue agredida en Vía Israel continúa en estado grave

"Quiero justicia para mi hijo porque hoy fue a verlo y la doctora me dijo que sigue grave y no hay respuesta de nada", dijo la madre de la víctima. "Quiero justicia para mi hijo porque hoy fue a verlo y la doctora me dijo que sigue grave y no hay respuesta de nada", dijo la madre de la víctima.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Trans de Panamá expresó: "Estamos toda la población aquí para decir un alto a la violencia, basta de discriminación y de crímenes de odio (...) esta violencia debe parar en toda la población en general, no solo para la comunidad LGBTIQ+ sino para todos ".

Realizan vigilia en el Centro San Juan Pablo Segundo, ubicado en Avenida Perú, para exigir un alto a la violencia y en apoyo a la familia de la persona que fue brutalmente golpeada y se mantiene en estado delicado.

Diferentes organizaciones se pronunciaron y exigen que se haga…

— Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2023

Juan José de 27 años de edad y se trasladó desde la provincia de Chiriquí para buscar oportunidades de trabajo.

El 17 de agosto un juez de garantías decretó detención preventiva para David Gómez Luna, de 35 años, por el delito de Homicidio Doloso Agravado, por haberle propinado la fuerte golpiza al joven.