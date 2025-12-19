Planta potabilizadora de Howard garantizará agua a más de 300 mil personas

La planta potabilizadora de Howard se perfila como una respuesta estructural a años de atraso en el abastecimiento de agua potable y una solución clave para garantizar el suministro a más de 300 mil personas en una de las regiones de mayor crecimiento poblacional del país.

La culminación de este proyecto permitirá aliviar la sobrecarga de los sistemas existentes, mejorando la capacidad de distribución y fortaleciendo el acceso al agua potable para comunidades como Arraiján, Burunga, Nuevo Emperador, Veracruz, Vista Alegre y áreas aledañas.

Planta potabilizadora de Howard garantizará agua potable

La obra responde a una demanda histórica de los residentes de Panamá Oeste, una región que ha experimentado un acelerado crecimiento urbano sin que los sistemas de agua potable avanzaran al mismo ritmo.

Con la entrada en operación de la planta de Howard, se espera reducir interrupciones del servicio, mejorar la presión y asegurar un suministro más estable, especialmente en sectores que por años han enfrentado racionamientos y baja cobertura.

Infraestructura acorde al crecimiento del Oeste

El proyecto forma parte de los esfuerzos del Estado por garantizar un servicio de agua digno, acorde con el desarrollo urbano y las necesidades actuales del sector Oeste, considerado uno de los polos de expansión más importantes del país.

Autoridades destacan que esta infraestructura no solo impactará la calidad de vida de la población, sino que también respaldará el crecimiento económico y habitacional de la zona, al contar con un suministro de agua más confiable y sostenible.