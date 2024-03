Policía Nacional comparte recomendaciones para evitar ser víctima de estafa en Semana Santa

Otras recomendaciones de Policía Nacional:

Además, las autoridades recomiendan no realizar pagos por adelantado y buscar suficiente información. Los estafadores suelen publicar ofertas falsas con precios cómodos, solicitando un pago por adelantado para reservar el inmueble. Según las investigaciones, los estafadores presionan a las víctimas para que realicen los depósitos, pero al llegar al lugar, este no existe o está ocupado por otras personas que no tienen conocimiento. Además, la persona con la que se hizo la transacción suele no contestar el teléfono. También se han observado casos en los que los estafadores utilizan cuentas bancarias de terceros para recibir el dinero de la estafa.