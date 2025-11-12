Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 11:49

Policía Nacional desmiente mensajes falsos sobre citaciones judiciales en WhatsApp

La Policía Nacional desmintió el envío de notificaciones judiciales a través de WhatsApp, tras recibir reportes sobre la circulación de estos mensajes falsos.

Ana Canto
La Policía Nacional aclaró que no ha emitido ninguna notificación de citaciones judiciales, tras la circulación de información falsa a través de WhatsApp. Este hecho surge luego de detectar mensajes falsos difundidos en grupos de esa red social, en los que se comparten supuestas recomendaciones de seguridad atribuidas a la entidad.

"En redes sociales circula información falsa que asegura que la Policía Nacional, esta realizando supuestas notificaciones de citaciones judiciales vía WhatsApp. La Policía Nacional no ha emitido ninguna acción de este tipo", indicó la entidad.

