Policía Nacional desmiente mensajes falsos sobre citaciones judiciales en WhatsApp.

La Policía Nacional aclaró que no ha emitido ninguna notificación de citaciones judiciales, tras la circulación de información falsa a través de WhatsApp. Este hecho surge luego de detectar mensajes falsos difundidos en grupos de esa red social, en los que se comparten supuestas recomendaciones de seguridad atribuidas a la entidad.
"En redes sociales circula información falsa que asegura que la Policía Nacional, esta realizando supuestas notificaciones de citaciones judiciales vía WhatsApp. La Policía Nacional no ha emitido ninguna acción de este tipo", indicó la entidad.