Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 15:00

Policía Nacional investiga asesinato de hombre con restricción de movilidad en Santa Ana

La Policía Nacional confirmó que cuentan con registros de videovigilancia que muestran la ejecución del crimen.

Director de la Policía Nacional

Director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, brindó detalles sobre el homicidio de un hombre registrado este fin de semana en los edificios Centenario, ubicados en el corregimiento de Santa Ana. La víctima mantenía una medida cautelar de restricción de movilización al momento del ataque.

De acuerdo con las declaraciones del director, el sujeto había sido aprehendido durante la Operación Nodriza, ejecutada a inicios de diciembre de 2025. Dicha operación desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en territorio nacional bajo el liderazgo de un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Las autoridades confirmaron que cuentan con registros de videovigilancia que muestran la ejecución del crimen, perpetrado por al menos tres personas.

En conjunto con el Ministerio Público, se adelantan las investigaciones y operativos para ubicar y capturar a los responsables de este hecho de sangre.

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