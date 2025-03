Presidente José Raúl Mulino en conferencia de prensa este 13 de marzo de 2025

Live Blog Post

Mulino desmiente compra de aviones artillados para el SENAN

El presidente de la República, José Raúl Mulino, negó que su gobierno esté adquiriendo aviones artillados para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN): "Es falso el tema de aviones artillados, no sé quién sembró ese morbo para algo que no tiene razón de ser… y lo desmiento", afirmó el mandatario, rechazando las especulaciones en torno a la compra de seis aeronaves para reforzar la flota del SENAN.

"Renovar la flota aérea para unos es un bochinche, para otros es un mecanismo para atacar políticamente, pero es lo mismo que recuperar hospitales perdidos, estadios abandonados, carreteras llenas de huecos, y que no porque no es de mi gobierno la gestión, no la voy a atender", resaltó el presidente.