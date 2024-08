Presidente Mulino dice no conocer proyecto ley de amnistía

El presidente Mulino subraya su desacuerdo y analiza el proyecto de ley como abogado

El presidente también enfatizó que, como abogado, analizará detalladamente el proyecto de ley y actuará en función de la ley, utilizando todos los recursos legales disponibles. "Esta ley no tiene mi aprobación ni mi consentimiento. No he participado ni he discutido este tema con ningún diputado", reiteró.

"Esa ley de amnistía no la conozco, ayer llegó a mis manos por primera vez el borrador. La estudiaré. Eso no tiene mi consenso ni aceptación ni nada que se parezca, la estudiaré como abogado que soy, y reiterando algo que es bastante importante, yo actuaré en función a la Ley ni he hablado del tema con ningún diputado. Ese es mi criterio", señala el presidente Mulino.

Este proyecto de ley de amnistía fue presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, que ha avanzado a segundo debate en la Asamblea Nacional, el cual el presidente de la republica de panamá menciona que no cuenta con su consentimiento.

¿Qué es amnistía?

La amnistía es una medida legal mediante la cual se otorga un perdón general y se eliminan las penas o sanciones impuestas por ciertos delitos. Esta medida puede aplicarse a grupos de personas o a casos específicos y generalmente busca promover la reconciliación, aliviar problemas de justicia o abordar situaciones excepcionales.

En el contexto político, la amnistía puede ser utilizada para resolver conflictos, reducir la carga del sistema judicial o como parte de procesos de paz.