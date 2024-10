Presidente Mulino responde a la designación de su hermano como embajador en Portugal

Le podría interesar: Embajadores presentaron sus planes de trabajo al servicio exterior en la Comisión de Relaciones Exteriores

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1849452888159842449&partner=&hide_thread=false “Es plenamente legal, es una persona preparada, con experiencia, ya ha sido embajador de Panamá anteriormente en otro país y espera poder representar a nuestro país dignamente en Portugal”, presidente @JoseRaulMulino sobre el nombramiento de su hermano como embajador.#TReporta pic.twitter.com/2gYxDJQpcF — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2024

"En mi gobierno he dado muestras que he nombrado gente de todas partes, incluso a gente que no votó por mí. Trabaja en mi gobierno sin ningún tipo de problema; independientes y hasta de otro partido, para darle un matiz lo más amplio posible".

El mandatario detalló que su hermano será el representante del país en uno de los países claves para lograr la exclusión de Panamá de las listas discriminatorias de Europa.