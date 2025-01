Procurador de la Nación Luis Gómez, asume su cargo en el Ministerio Público

“Hay temas que evidentemente habrá que hacer acciones de personal, pero como he señalado no voy a crear ningún tipo de inestabilidad institucional dentro de la Procuraduría General de la Nación. Cualquier tipo de ascenso, cambio de condiciones o algún tipo de nombramiento serán revisados de forma puntual para poder ser justos y respetuosos”, Luis Gómez, nuevo procurador general de la Nación. “Hay temas que evidentemente habrá que hacer acciones de personal, pero como he señalado no voy a crear ningún tipo de inestabilidad institucional dentro de la Procuraduría General de la Nación. Cualquier tipo de ascenso, cambio de condiciones o algún tipo de nombramiento serán revisados de forma puntual para poder ser justos y respetuosos”, Luis Gómez, nuevo procurador general de la Nación.

Primeras palabras por el procurador de la Nación Luis Gómez

El nuevo procurador general de la Nación, Luis Gómez, llega al edificio de la Procuraduría: "llego a la casa Porras con mucha humildad y respeto con la finalidad de poder realizar la labor constitucional que se nos ha encomendado, esto es perseguir el delito y llevar a los…

“Llego a la Casa Porras con mucha humildad y respeto, con la finalidad de realizar la labor constitucional que se nos ha encomendado: perseguir el delito y llevar a los autores y partícipes de estos a responder frente a las autoridades de justicia”, expresó el nuevo procurador.

Gómez inicia su gestión en un momento clave para el Ministerio Público, con diversos casos de alto perfil en curso y una creciente demanda ciudadana de justicia y transparencia.