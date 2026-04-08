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Procuraduría de la Administración respalda postura del Municipio de San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, señaló que luego de emprender una demanda para declarar nula una resolución de la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), que asumió el control del servicio de recolección y cobro de la tasa de aseo, se ha contado con un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración que respalda su postura sobre una decisión ilegal y que viola la autonomía del municipio.