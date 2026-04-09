Puente de las Américas: área de La Boca bajo investigación penal y restringen acceso tras explosión

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el área de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas , se mantiene bajo investigación penal tras la explosión de cisternas registrada esta semana. El mandatario pidió a la Policía Nacional de Panamá restringir el acceso al área, señalando que no es un sitio para visitas ni recorridos.

“Esa área no es para hacer tours”, enfatizó Mulino, al indicar que se deben preservar las condiciones del lugar mientras avanzan las investigaciones. Además, solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) colaborar con las medidas de control para evitar el ingreso de personas ajenas al proceso.

Evaluación estructural del puente de Las Américas

Tras el incendio, el puente ha sido sometido a monitoreo constante y actualmente su uso se mantiene limitado a autos particulares y buses pequeños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042268673566499070?s=20&partner=&hide_thread=false "El contralor ya ha entregado el informe preliminar, yo prefiero que le pregunten a él porque esas auditorías emanaron de la Contraloría General de la República, no de ninguna entidad del Gobierno Central", señaló este jueves el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, al… pic.twitter.com/1hA5glZSFJ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026

El presidente informó que especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegaron al país para apoyar en la evaluación técnica de la estructura.

Esto se debe a que el puente fue diseñado originalmente por este organismo en la década de 1950, por lo que cuentan con información clave para su análisis. También se realizarán pruebas de laboratorio con muestras del metal del puente, que serán enviadas a Estados Unidos.

Tanques antiguos bajo revisión

El mandatario y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, señalaron que los tanques de almacenamiento de hidrocarburos ubicados en la zona son infraestructuras antiguas, algunas en estado de abandono. Indicaron que estos datan desde 1945 y no cumplen con los estándares actuales de seguridad.

Posible uso futuro de más de 100 hectáreas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042268773483229480?s=20&partner=&hide_thread=false “Esa concesión nosotros la teníamos ya en estudio porque ese tema del combustible manejado debajo del Puente de las Américas y las otras terminales de combustible que tenemos en el área Pacífica y Atlántica son combustibles o taquerías que han estado desde 1945. Primero son… pic.twitter.com/W3mE2jME2P — Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026

Las autoridades informaron que se evaluará el destino de más de 100 hectáreas ubicadas entre el Pacífico y el Atlántico, donde existen instalaciones similares. No se descarta que, tras los estudios técnicos, algunas estructuras sean demolidas para dar paso a nuevos usos de estos terrenos estratégicos frente al mar y al Canal.

Mesa de trabajo tras el incidente

La AMP anunció la creación de una mesa de trabajo junto a otras instituciones para analizar el impacto del incidente y definir las acciones a seguir en la zona. Este proceso se realizará en coordinación con el Ministerio de Ambiente, con el objetivo de garantizar seguridad y sostenibilidad en futuras decisiones.