Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 13:01

¿Qué está pasando con el agua en Los Santos? MINSA e IDAAN emiten advertencia

MINSA e IDAAN advierten que el agua en Llano de Piedra y Las Tablas no es apta para consumo. Recomiendan hervirla antes de usarla.

MINSA e IDAAN emiten advertencia

MINSA e IDAAN emiten advertencia

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) emitieron una alerta sanitaria para residentes del corregimiento de Llano de Piedra y el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tras detectar problemas en la calidad del agua potable.

Agua no apta en Los Santos: MINSA e IDAAN emiten alerta

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Las autoridades informaron que el agua que actualmente sale de los grifos no es apta para el consumo humano, debido a alteraciones en los parámetros de calidad. De acuerdo con los análisis realizados por el IDAAN y verificados por el MINSA, se ha detectado la presencia de microorganismos fuera de los niveles permitidos.

Recomendación urgente a la población

Ante esta situación, el MINSA recomienda hervir el agua entre 3 a 5 minutos antes de consumirla o utilizarla para preparar alimentos. Esta medida busca reducir los riesgos a la salud mientras se normaliza la calidad del suministro.

Tanto el MINSA como el IDAAN reiteraron su compromiso con la seguridad del agua potable y exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Las autoridades no han precisado cuánto tiempo tomará resolver la situación, por lo que se recomienda seguir las indicaciones preventivas.

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