¿Qué está pasando con el agua en Los Santos? MINSA e IDAAN emiten advertencia

El Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) emitieron una alerta sanitaria para residentes del corregimiento de Llano de Piedra y el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tras detectar problemas en la calidad del agua potable.

Agua no apta en Los Santos: MINSA e IDAAN emiten alerta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2035045263962710488?s=20&partner=&hide_thread=false Atención Llano de Piedra y Las Tablas en la provincia de Los Santos



El Ministerio de Salud @MINSAPma informa a la población del corregimiento de Llano de Piedra y del distrito de Las Tablas que el agua que sale de sus grifos no es apta para el consumo humano, por lo que el… pic.twitter.com/0SH6M7Plt2 — IDAAN (@IDAANinforma) March 20, 2026

Las autoridades informaron que el agua que actualmente sale de los grifos no es apta para el consumo humano, debido a alteraciones en los parámetros de calidad. De acuerdo con los análisis realizados por el IDAAN y verificados por el MINSA, se ha detectado la presencia de microorganismos fuera de los niveles permitidos.

Recomendación urgente a la población

Ante esta situación, el MINSA recomienda hervir el agua entre 3 a 5 minutos antes de consumirla o utilizarla para preparar alimentos. Esta medida busca reducir los riesgos a la salud mientras se normaliza la calidad del suministro.

Tanto el MINSA como el IDAAN reiteraron su compromiso con la seguridad del agua potable y exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Las autoridades no han precisado cuánto tiempo tomará resolver la situación, por lo que se recomienda seguir las indicaciones preventivas.