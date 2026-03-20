Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 12:37

MINSA: Panamá y Honduras firman acuerdo para fortalecer salud pública

El MINSA y el Ministerio de Salud de Honduras sellan una alianza de dos años para intercambiar tecnología y optimizar servicios sanitarios.

MINSA firma acuerdo de salud con Honduras.

MINSA firma acuerdo de salud con Honduras.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El titular del Ministerio de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, y su homólogo hondureño firmaron un memorándum de entendimiento para potenciar la investigación científica y la innovación en políticas públicas.

Estrategias de cooperación del MINSA

El documento firmado permitirá el intercambio de experiencias y la generación de nuevas iniciativas de trabajo para robustecer la gestión sanitaria. Según indica el MINSA, el acuerdo contempla el desarrollo de redes integradas de servicios basadas en atención primaria y el fortalecimiento de las autoridades reguladoras de medicamentos.

Asimismo, se priorizará el acceso a tecnologías especializadas y la aplicación de productos innovadores de la industria biotecnológica, asegurando que los avances contribuyan equitativamente a ambos sistemas nacionales de salud.

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Innovación y desarrollo bajo el MINSA

Con una vigencia inicial de dos años, esta alianza del MINSA busca impactar directamente en la prevención y atención ciudadana mediante la formación de recursos humanos. El acuerdo garantiza la confidencialidad de la información y el respeto a la propiedad intelectual en investigaciones conjuntas.

“Esto se traducirá en mejores capacidades institucionales y la optimización de los servicios”, detalló el MINSA, subrayando que cualquier diferencia en la aplicación del convenio será resuelta mediante el diálogo y las vías diplomáticas correspondientes.

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