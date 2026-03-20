MINSA: Panamá y Honduras firman acuerdo para fortalecer salud pública

El titular del Ministerio de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, y su homólogo hondureño firmaron un memorándum de entendimiento para potenciar la investigación científica y la innovación en políticas públicas.
Estrategias de cooperación del MINSA
El documento firmado permitirá el intercambio de experiencias y la generación de nuevas iniciativas de trabajo para robustecer la gestión sanitaria. Según indica el MINSA, el acuerdo contempla el desarrollo de redes integradas de servicios basadas en atención primaria y el fortalecimiento de las autoridades reguladoras de medicamentos.
Asimismo, se priorizará el acceso a tecnologías especializadas y la aplicación de productos innovadores de la industria biotecnológica, asegurando que los avances contribuyan equitativamente a ambos sistemas nacionales de salud.
Innovación y desarrollo bajo el MINSA
Con una vigencia inicial de dos años, esta alianza del MINSA busca impactar directamente en la prevención y atención ciudadana mediante la formación de recursos humanos. El acuerdo garantiza la confidencialidad de la información y el respeto a la propiedad intelectual en investigaciones conjuntas.
“Esto se traducirá en mejores capacidades institucionales y la optimización de los servicios”, detalló el MINSA, subrayando que cualquier diferencia en la aplicación del convenio será resuelta mediante el diálogo y las vías diplomáticas correspondientes.