Quienes ya tienen cita para segunda dosis de AstraZeneca deben acudir a colocársela

La aclaración surge luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) decidió utilizar las dosis de AstraZeneca en reserva, ante el aumento de casos de covid-19 en el país y basados en evidencia científica que demuestra que éstas tienen una protección eficaz entre la primera y segunda dosis con un intervalo entre 4 a 12 semanas.

Ortega explicó que las personas que desde hoy se anoten como voluntarios tendrán su cita en 12 semanas.

“Las personas que ya tienen su cita acudan a su cita, no queremos confundirlos, no queremos que piensen que la pueden posponer y no regresen, acudan a la cita que ya tienen agendadas”, instó el doctor Ortega.

Reiteró que la decisión de cambiar el intervalo para recibir la segunda dosis de la fórmula de AstraZeneca está basada en datos sobre estudios realizados en Reino Unido.

Los datos, indicó Ortega, demuestran que una dosis de la vacuna de AstraZeneca tiene un 73% de eficacia, y la segunda dosis se necesita para aumentar los títulos de anticuerpos para que la protección sea más prolongada.

En Panamá la fórmula de AstraZeneca solo se está colocando de forma voluntaria en hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 50 años.