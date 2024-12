Reacciones ante las declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre el Canal de Panamá

Le podría interesar: Presidente Mulino responde a las declaraciones de Donald Trump sobre el Canal de Panamá

Reacciones ante las declaraciones de Donald Trump sobre el Canal de Panamá

Eduardo Flores rector de la Universidad de Panamá

El rector de la Universidad de Panamá se pronunció a través de su cuenta de X.

"Como Rector de la Universidad de Panamá, institución que ha sido protagonista de la luchas nacionales, manifiesto mi repudio a las declaraciones desafortunadas, antihistóricas e irrespetuosas del presidente electo Trump, sobre la administración del Canal de Panamá".

Jimmy Papadimitriu

"El mensaje de Trump no tiene nada que ver con las tarifas que cobra el Canal. Entre líneas lo que quiere decir es que o rompemos relaciones con China o se toman el Canal. El Canal es de seguridad nacional de USA y no van a dejar que nadie juegue con eso. El que empezó el romance con China fue Varela cuando paso un barco chino en la inauguración del Canal expandido, después rompió con Taiwán y reconoció a China y quiso meter su embajada en Amador. La cereza fue el cuarto puente sobre el canal construido por chinos. Aprendan a jugar con la cadena y no con el mono", expresó Papadimitriu en su cuenta de X.

Juan Arías, presidente de la Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio se pronunció ante la polémica del Canal de Panamá.

Expresidenta Mireya Mosco

La expresidenta Mireya Moscoso se pronunció con relación al Canal de Panamá. Señala que la declaración del presidentes Mulino nos representa y confirma la voluntad de que el Canal siga sirviendo al tránsito pacifico de naves de todo el mundo, para beneficio de los panameños, esto tras las declaraciones de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump han reavivado debates sobre la historia de los Tratados Torrijos-Carter y la importancia del Canal para la identidad y la dignidad nacional de Panamá.