Realizan ajustes a resolución para compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano

El Consejo de Gabinete realizó ajustes a una resolución para la compra, mediante procedimiento excepcional, de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano, por un monto de B/.76,357,355.70; lo cual representa un incremento en el costo, dado que el precio anterior era de B/.68,202,341.44. El director del Senan, Luis De Gracia, indicó que estás aeronaves serán utilizadas para el patrullaje y combatir el crimen.