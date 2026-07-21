Panamá Nacionales -

Realizan audiencias de garantías contra vinculados a una red de estafas inmobiliarias

Este martes comparecen ante audiencias de garantías las personas aprehendidas mediante el Operativo Huella por su presunta vinculación a una red dedicada a la venta fraudulenta de terrenos y propiedades. En la primera de las audiencias programadas, el Juez de Garantías ordenó detención provisional a uno de los hombres implicados en esta red de estafas inmobiliarias.