Remodelan instalaciones del Hogar San José de Malambo en beneficio de niños y niñas.

Un total de 60 niñas y niños en situación de vulnerabilidad cuentan ahora con un hogar más digno y lleno de amor en el Hogar San José de Malambo , tras la labor de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, 150 empresas donantes, 15 arquitectas y 40 voluntarias.

Este viernes 12 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino, acompañó a la primera dama, a sus hijas Monique y Alexandra, y a Sor Daisy Suyapa Cruz, directora del Hogar San José de Malambo, durante la inauguración de cuatro casas remodeladas dentro del orfanato, ubicado en Arraiján, Panamá Oeste.

Estas nuevas residencias brindarán mejores condiciones para la protección y la sana formación de las niñas y los niños que allí residen.

De igual forma, se inauguró la capilla renovada de San José de Malambo. Para llevar adelante este proyecto, se logró recaudar B/.331 mil aportados por 150 empresas donantes, además de B/.79,200 obtenidos durante la Gala Benéfica “Iluminando la Infancia”, organizada por el Despacho de la Primera Dama.

Esta iniciativa forma parte de los proyectos impulsados por el despacho que lidera la primera dama, dentro del programa “Espacios que Abrazan”.

"Liderazgo es recibir una cosa y devolverla mucho mejor. Eso es todo. Es lo que ustedes han hecho aquí", expresó el presidente Mulino, quien dijo sentirse impresionado por el resultado obtenido con el esfuerzo compartido de la familia presidencial y ciudadanos desinteresados, logrado sin necesidad de dinero público. "Les agradezco en nombre del país", añadió el mandatario.

Las nuevas casas, denominadas Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Divino Niño y Virgen Poderosa, ofrecerán protección, alimento, amor y formación en valores a estos niños y niñas, indicó Presidencia.