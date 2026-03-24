Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal en Las Cumbres

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana (Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre), informa que adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Marcos Antonio Madrigal Cuesta.
Descripción física de Marcos Madrigal
- Estatura: 1.70 metros.
- Contextura: Delgada.
- Tez: Morena.
- Rasgos: Ojos pequeños, labios delgados, nariz perfilada y una cicatriz en la frente.
- Señas particulares: Posee un tatuaje de calavera (carabela) en la muñeca izquierda y presenta múltiples rasguños en brazos y rodillas.
Líneas de colaboración ciudadana:
Se solicita a cualquier persona que tenga información verídica comunicarse de manera confidencial a los siguientes números:
- Fiscalía Quinta Subregional: 524-9291 / 520-1192 / 520-1212.
- Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 524-9810.