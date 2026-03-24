Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 16:33

Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal en Las Cumbres

La desaparición del joven Marcos Antonio Madrigal ocurrió en el sector de Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres.

Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal.

Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana (Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre), informa que adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Marcos Antonio Madrigal Cuesta.

El joven, de 25 años, fue visto por última vez en el sector de Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá. La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas mantiene activas las diligencias de búsqueda para dar con su paradero.

Descripción física de Marcos Madrigal

  • Estatura: 1.70 metros.
  • Contextura: Delgada.
  • Tez: Morena.
  • Rasgos: Ojos pequeños, labios delgados, nariz perfilada y una cicatriz en la frente.
  • Señas particulares: Posee un tatuaje de calavera (carabela) en la muñeca izquierda y presenta múltiples rasguños en brazos y rodillas.

Líneas de colaboración ciudadana:

Se solicita a cualquier persona que tenga información verídica comunicarse de manera confidencial a los siguientes números:

  • Fiscalía Quinta Subregional: 524-9291 / 520-1192 / 520-1212.
  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 524-9810.
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