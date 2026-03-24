Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal en Las Cumbres

Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal.

Por Ana Canto La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana (Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre), informa que adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Marcos Antonio Madrigal Cuesta.

El joven, de 25 años, fue visto por última vez en el sector de Las Lajas, corregimiento de Las Cumbres, distrito de Panamá. La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas mantiene activas las diligencias de búsqueda para dar con su paradero.

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