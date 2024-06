Representante electo de Playa Leona solicitará auditoría en la Junta Comunal

Falta de información por la Junta Comunal de Playa Leona

El representante electo de Playa Leona, Edwin Pinto, señala presuntas irregularidades en la Junta Comunal, tales como el corte de luz en la entidad y funcionarios que denuncian que no están en planilla de la CSS.

Indica que solicitará las investigaciones y auditorías necesarias.

"No hemos tenido acceso a ningún informe de la Junta Comunal, lo que nos imposibilita hacer un plan de cómo vamos a iniciar. No nos han hecho transición alguna, y queremos entrar e iniciar a trabajar inmediatamente", agregó Pinto. La falta de información y de una transición adecuada ha generado preocupación sobre el estado en que se encuentra la entidad.

Pinto también señaló que "han cortado la electricidad, parece que los manejos de la Junta Comunal no han sido los mejores. Hay algunos funcionarios que se han estado quejando que no están en la planilla del Seguro Social". Pinto también señaló que "han cortado la electricidad, parece que los manejos de la Junta Comunal no han sido los mejores. Hay algunos funcionarios que se han estado quejando que no están en la planilla del Seguro Social".

Las necesidades en Playa Leona son muchas, incluyendo colegios saturados, carreteras sin mantenimiento y la falta de un centro de salud, según el representante electo. Residentes del corregimiento también denuncian que varias obras quedaron inconclusas y otras ni siquiera se ejecutaron, particularmente las mejoras de las calles.