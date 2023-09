Residentes de Sector Sur Arraiján denuncian constantes apagones

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1701313408946049322&partner=&hide_thread=false VÍDEO| Residentes de Sector Sur de Arraiján denuncian constantes apagones https://t.co/8yXPcJHuIu pic.twitter.com/of4JoYEr3w — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2023

Los afectados comparte con Telemetro Reporta que en sus planes estaba cerrar las calles durante el día de hoy, 11 de septiembre, sin embargo, llegaron a un acuerdo con los estamentos de seguridad de ser los mediadores a su favor con la empresa distribuidora de energía eléctrica para no proceder a las protestas. No obstante, señalan que la policía no ha cumplido con su parte.

Las familias exigen a la empresa encargada se haga responsable y les brinde una solución pronta ante la problemática.